大リーグ機構は23日（日本時間24日）に、24日（同25日）に行われるドジャース―ブルージェイズのワールドシリーズ初戦で13度のグラミー賞受賞、アカデミー賞ノミネート歴を持つアーティストのファレル・ウィリアムス（52）がゴスペルグループ「Voices of Fire」とともに試合前に特別パフォーマンスを行うことを発表した。

ファレルは、ビショップ・イゼキエル・ウィリアムス率いるゴスペルグループ「Voices of Fire」と共に、野球の頂点の舞台を祝う特別なセットリストを披露する。新アルバム「OPHANIM」に収録された「ARE YOU READY?」および「THE ONE」を含む構成で登場する。

今回の演出には、MLBとエミー賞受賞制作会社が共同プロデューサーとして参加し、パフォーマンス全体を通して「団結と一体感」というテーマのもと、野球をグローバルなスポーツとして称える内容となっている。

さらに「Voices of Fire」は、米国国歌およびカナダ国歌の両方を披露。ワールドシリーズの国際的舞台に敬意を表し、トロントの地元オーケストラおよび追加の地元パフォーマーがカナダ国歌の演奏に加わる。