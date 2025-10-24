きょうもポンドドルは下値模索が続き５日続落。本日は１．３３ドル台前半まで下げ幅を広げているが、目先は１０月１４日の安値１．３２５０ドル付近、その下には２００日線が来ている。本日は１．３２２０ドル付近。一方、ポンド円はリバウンドの流れを継続し、２０３円台後半まで一時上昇。高市トレードの直近高値２０５．３０円を視野に入れた動きが続いている。



前日発表の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は下振れサプライズとなったが、これはコロナ後から持続しているトレンドであり、年末にかけてポンドを圧迫する要因になるとの指摘が出ている。近年の英インフレ指標は、４月に行われる大幅な価格改定によって歪められている。これらの改定は新しい現象ではないが、コロナ以降の高インフレによって、価格圧力がより持続的となり、予測を狂わせているという。



過去数年の傾向として、第４四半期には英景気関連データが下振れする傾向がある。同じことがインフレについても言え、年末にかけてデータが出揃うにつれて、英中銀が利下げに動く余地がさらに広がり、ポンドにとっては逆風になると述べている。



GBP/USD 1.3320 GBP/JPY 203.39 EUR/GBP 0.8718



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

