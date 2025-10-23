真っ黒バナナが絶品おやつに大変身！7000人絶賛の人気レシピを試してみた

真っ黒バナナをおいしく消費！ 人気のレシピを試してみた

朝食やおやつの定番フルーツといえばバナナ。でも、うっかり放置するとあっという間に真っ黒になってしまうのが悩みのタネですよね。





そこで今回は、そんな“真っ黒バナナ”をとびきりおいしく使い切るために、クックパッドで人気のレシピをクックパッドニュース編集部のまるやまが実際に試してみました。





用意するのは、バナナ・砂糖・バター（またはマーガリン）・卵・小麦粉・ベーキングパウダー。どれも家にある定番の材料ばかりで、特別なものは必要ありません。今回は冷蔵庫に黒バナナがたくさんあったので、思い切ってレシピの倍量で作ってみます！

材料を混ぜて焼くだけで完成

1.まずはバターをレンジで温めます。マヨネーズくらいの柔らかさになったら、砂糖を入れてすり混ぜます。





2.1の容器に卵を加えて、さらに混ぜ合わせます。





3.フォークでバナナを潰します。





あまり細かくしすぎず、少しゴロゴロ感が残るくらいが◎

4.2の容器にバナナを加えて混ぜたら、振るった小麦粉とベーキングパウダーを投入。

粉っぽさがなくなるまで、さっくりと混ぜ合わせます。









5.型に生地を流し入れ、トントンと軽く落として空気を抜きます。





20cmのパウンド型で、ちょうど2本分になりました。

6.180℃に予熱したオーブンで約40分焼きます。





レシピによると10分ほど経ったところで一度オーブンを開けて、生地の真ん中に包丁で切れ目を入れるときれいに膨らむとのことだったので、その通りにやってみました。

7.完成です！





いい焼き色で、しっかり膨らんでいます！





焼きたてをすぐに切りたい気持ちをぐっとこらえ、今回は生地をなじませるため、一晩置いてみました。





一晩おいて生地をカットしてみると、中は均一に焼けていてバナナの果肉がところどころに見えます。これは見るからにおいしそう！





生地はしっとりふわふわ！ バナナの存在感もしっかりあって、素材の自然な味わいが口に広がります。ほどよい甘さと香ばしさのバランスが絶妙で、ついついもう一切れ食べたくなってしまいます。

特別な材料がいらず、工程も簡単なのに、ここまでおいしく仕上がるなんて感動。レシピ通りに作っただけで、見た目も味も大満足の出来になりました！

お菓子作り初心者にもおすすめ





今回はバナナを5本使い、ほかの材料は単純に2倍量にして作ってみましたが、問題なくきれいに仕上がりました。

このレシピは完熟バナナを使うぶん、砂糖を控えめにしているとのことで、バナナの自然な甘さがしっかり引き立ちます。

ほかの編集部スタッフにも食べてもらったところ、「お店のパウンドケーキみたい！」と大好評。クックパッドで7000件以上のつくれぽを獲得しているのも納得です。

手際が悪く、レシピ名の通り“作業10分で完成！”とはいきませんでしたが、手順のコツさえ押さえれば本当に簡単でした。お菓子作り初心者にも自信をもっておすすめできるレシピです。