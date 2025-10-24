Æü·Ð225ÀèÊª¡§24Æü2»þ¡á310±ß¹â¡¢4Ëü8980±ß
¡¡24Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ310±ß¹â¤Î4Ëü8980±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8641.61±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï338.39±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7145Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3265¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ12¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.22¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48980¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+310¡¡¡¡¡¡¡¡7145
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 48985¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+320¡¡¡¡¡¡128844
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3265¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +12¡¡¡¡¡¡¡¡8766
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29445¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡ 360
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 725¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 388
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
