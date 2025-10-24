【ナイナイANN】スミス夫人はおもんなかった？ 原西＆ケンコバとナイナイで意見真っ二つ
23日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、なだぎ武、FUJIWARA・原西孝幸、ケンドーコバヤシをゲストに迎え、特別企画「君はスミス夫人を知っているか？」を行った。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
ナインティナインが度々番組内で話している、伝説のコンビ“スミス夫人”。なだぎ武が芸人活動をスタートして1番最初に組んでいたコンビで、10年ほどの活動の末、解散している。ナイナイにとってはNSCの1期先輩にあたる。
先輩であるにもかかわらず、番組内で度々「スミス夫人はおもんなかった。でもなだぎさんは本当に優しい先輩」と好き勝手に話してきたナイナイ。今回ついに、元スミス夫人のなだぎ武、さらに当時のスミス夫人を知るNSC同期のFUJIWARA・原西孝幸、後輩のケンドーコバヤシを迎えて、実際のスミス夫人はどうだったのかを検証をしていく。
スミス夫人をよく知るケンコバは、スミス夫人について「おもしろいですよ。（ボケの）松村さんが」とコメント。原西も「スミス夫人って、松村（のコンビ）よ」と続けると、ケンコバが「松村さんめちゃくちゃおもしろかったですよ。いまだに思い出します」と語っていった。
ほかの芸人について「おもんない」と言うことがない岡村だが、スミス夫人については頑なに「おもんない」と主張。矢部も「時期によって（評価が）変わってきてはるかも」と、岡村寄りの意見だった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
ナインティナインが度々番組内で話している、伝説のコンビ“スミス夫人”。なだぎ武が芸人活動をスタートして1番最初に組んでいたコンビで、10年ほどの活動の末、解散している。ナイナイにとってはNSCの1期先輩にあたる。
スミス夫人をよく知るケンコバは、スミス夫人について「おもしろいですよ。（ボケの）松村さんが」とコメント。原西も「スミス夫人って、松村（のコンビ）よ」と続けると、ケンコバが「松村さんめちゃくちゃおもしろかったですよ。いまだに思い出します」と語っていった。
ほかの芸人について「おもんない」と言うことがない岡村だが、スミス夫人については頑なに「おもんない」と主張。矢部も「時期によって（評価が）変わってきてはるかも」と、岡村寄りの意見だった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。