23ÆüÍ¼Êý¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÅÄ»Ô¼êÏ¤Ä®ÈõÅÄ¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ¶¦Æ±½»Âð¤Î1¼¼¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È·ú¤Æ¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Î1¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ1¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤±¤¿Éô²°¤Ë¤Ï74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£