フジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』第3話は、「離婚まで54日」を抱えた小倉夫妻がついに“答え”に向き合う回。けれど、それは喧嘩でも修羅場でもなく、人が人に向かい合う1日が描かれる。台詞よりも間、涙よりも笑いが沁みる、まさに岡田惠和脚本らしい1時間だった。

舞台はいつもの「たそがれステイツ」。一階の永島家に住人が集まり、小倉あん（仲間由紀恵）はついに口を開く。離婚の理由を問われたあんは、夫の渉（北村有起哉）個人への不満ではなく、母親ではない自分を取り戻したいと語る。静かに、でもはっきりとした声だった。誰もが渉の反応を待つが、渉は言葉を失ったまま沈黙。時間としてはほんの数分なのだが、その沈黙は長く感じられた。

痺れを切らしたさとこ（阿川佐和子）が夫の慎一（草刈正雄）に話を振るが、「どうなるんだろうね、この国がね」ととんちんかんな返答。重くなりかけた空気がふっと和らぎ、笑いがこぼれる。誰もが不器用で、誰もがどこか間違っている。その“ままならなさ”がこのドラマの愛おしさでもある。だが結局、渉が何も言えずにいることがまた場を濁し、気まずさを生む。あんに言わせれば「そもそも約束を忘れていたのが悪いのよ」という一言に尽きるのだ。

そんなとき、あんの携帯に娘・ゆず（近藤華）から「朝まで帰れなくなった」と連絡が入る。二人きりになるのを避けたい渉とあんのため、住人たちは気を利かせ、男女に分かれて夜を明かすことに。三階では渉と慎一が、男二人の深夜トークを繰り広げる。渉は「頭では理解してるけど、（離婚を）口にするのが怖い」と吐露し、これまであんがどれだけ家族を支えてくれたか、そして約束を忘れていた自分の愚かさを悔いる。慎一もまた、過去の自分を重ねる。仕事に夢中で家族を顧みなかった日々。今、地域活動に奔走する自分は、きっとその“償い”なのだろう。そこに流れるのは、男たちなりの後悔と不器用な優しさだ。

一方、二階ではあんとさとこが、奈央（小野花梨）と志保（石井杏奈）の部屋を訪れていた。狭いテントに4人で潜り込み、夜更けのガールズトーク。親への複雑な感情や、二人の関係を打ち明けた経緯を語り合う若い恋人たちに、あんとさとこは穏やかに耳を傾ける。あんが自分たちの離婚についてどう思っているのか相談すると、さとこは笑いながら「他の人がなんと言おうと関係ないじゃない」と背中を押す。励ましというよりも、“あなたの人生はあなたのもの”という大人の共感がそこにあった。

そして夜明けると、慎一の提案で、全員がラジオ体操へ。渉は嫌々ながらも参加し、朝の光の中で、かつて幼いゆずと通った公園を思い出す。その記憶が、長く凍っていた心を溶かすことになる。渉は涙をこぼしながら、「離婚しよう」と声を張り上げる。その姿はあまりにもみっともないものではあったが、けれど誠実な告白だったように思うのだ。号泣しながらラジオ体操をする男の姿に微笑むあん。彼女が愛したのは、結局こういう人なのだ。

後半では、奈央が客とのトラブルを経て志保と再びキッチンカーを見に行くが、車はすでに成約済み。流れていた松任谷由実の「守ってあげたい」が、彼女たちの夢と現実を優しく包み込む。過ぎ去るチャンスも、繰り返す後悔も、このドラマの中では“誰かを思う力”として描かれる。

そして物語の終盤、慎一とさとこはしばらく家を空けることになった。これまで二人を支えてきた夫婦がいないとなると、渉とあんは上手くやっていけるだろうか。けれど、そうした日常の中でこそ、本当の関係が試されるのかもしれない。この機会にじっくりと向き合ってくれるといいのだけれど。

（文＝川崎龍也）