ダウ平均、前日終値を挟んで上下動 ＩＴ・ハイテク株には買い戻し＝米国株序盤
NY株式23日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 46623.74（+33.33 +0.07%）
ナスダック 22911.38（+170.98 +0.75%）
CME日経平均先物 49075（大証終比：+405 +0.83%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は前日終値を挟んで上下動している。一方、ＩＴ・ハイテク株には買い戻しが出ており、ナスダックは上昇。
今週から決算が本格化しているが、市場はその結果を消化する展開となっている。前日引け後に発表になったテスラ＜TSLA＞やＩＢＭ＜IBM＞の決算に対して市場は、前日のネットフリックス＜NFLX＞やテキサス・インスツルメンツ＜TXN＞と同様にネガティブな反応を見せている。しかし、本日は他のＩＴ・ハイテク株全体には広がっていない。
来週はテスラに引き続き、マグニフィセント７の決算が本格化する。ＡＩへの巨額投資が正当化されるか注目され、一部からは警戒感も示されているが、多くは楽観的に見ている模様。
政治情勢は依然不透明で、前日はベッセント米財務長官が、米国製ソフトウェアを用いた対中輸出を制限する計画を検討していることを明らかにした。トランプ大統領の発言は相変わらず日替わりといった雰囲気で、米中交渉は不透明感を増している。加えて、トランプ政権がロシアの２大石油会社であるロスネフチとルクオイルに追加制裁を課したことを受けた原油高の影響も注視している状況。
投資家の関心は引き続き決算だが、これまでに決算を発表したＳ＆Ｐ５００企業の４分の３超が予想を上回る利益を計上している。
このような中、ＡＩ関連中心にＩＴ・ハイテク株が今年も市場全体を大きく上昇させたことを考えると、いまは利益を確定して勝ち組銘柄から一部資金を引き揚げ、割安セクターへのローテーションを考えるべき局面との指摘も出ている。
「現在の市場環境は非常にストレスのかかる局面にある。バリュエーションは過去１００年で２番目に高い水準にあり、市場に勢いはあるものの、割高感は否めない。現在の状況は１９９０年代後半のＩＴバブル期とよく似ている」と指摘。
米政府機関閉鎖は依然出口が見えない中、明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表予定。短期金融市場では来週と１２月の年内２回の利下げ実施を完全に織り込んでいるが、明日の結果次第では、その見方に変化が出るリスクもあり、雰囲気を抑制している。
テスラ＜TSLA＞が決算を受け下落。電気自動車（ＥＶ）の販売台数は過去最高を記録したものの、連邦政府の政策転換とコスト上昇が響いた。
ＩＢＭ＜IBM＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、成長の柱とされるレッドハット部門の売上が予想を下回ったことが嫌気されている模様。
コングロマリットのハネウェル＜HON＞が決算を受け上昇。分社化を控えた航空宇宙部門の好調が寄与した。
モデルナ＜MRNA＞が下落。先天性欠損の主な原因となるサイトメガロウイルス（ＣＭＶ）感染を防ぐワクチンの臨床試験で、主要評価項目を達成できなかったと発表した。
アメリカン航空＜AAL＞が決算を受け上昇。１株損益の赤字は予想ほど膨らまなかった。ガイダンスも公表し、第４四半期の１株利益の見通しが予想を上回ったほか、通期についても１株利益は完全に黒字に上方修正している。従来の予想レンジは赤字の可能性も見込んでいた。
サウスウエスト航空＜LUV＞が決算を受け下落。好調な内容ではあったものの、米政府機関閉鎖の影響で、政府関連事業の減収を見込んだほか、不透明感も示していた。
アルミのアルコア＜AA＞が決算を受け大幅高。アナリストは、会社のガイダンスと市況価格を踏まえて、自身の短期的な業績予想を上方修正したとも述べていた。
ダウ平均 46623.74（+33.33 +0.07%）
ナスダック 22911.38（+170.98 +0.75%）
CME日経平均先物 49075（大証終比：+405 +0.83%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は前日終値を挟んで上下動している。一方、ＩＴ・ハイテク株には買い戻しが出ており、ナスダックは上昇。
今週から決算が本格化しているが、市場はその結果を消化する展開となっている。前日引け後に発表になったテスラ＜TSLA＞やＩＢＭ＜IBM＞の決算に対して市場は、前日のネットフリックス＜NFLX＞やテキサス・インスツルメンツ＜TXN＞と同様にネガティブな反応を見せている。しかし、本日は他のＩＴ・ハイテク株全体には広がっていない。
来週はテスラに引き続き、マグニフィセント７の決算が本格化する。ＡＩへの巨額投資が正当化されるか注目され、一部からは警戒感も示されているが、多くは楽観的に見ている模様。
政治情勢は依然不透明で、前日はベッセント米財務長官が、米国製ソフトウェアを用いた対中輸出を制限する計画を検討していることを明らかにした。トランプ大統領の発言は相変わらず日替わりといった雰囲気で、米中交渉は不透明感を増している。加えて、トランプ政権がロシアの２大石油会社であるロスネフチとルクオイルに追加制裁を課したことを受けた原油高の影響も注視している状況。
投資家の関心は引き続き決算だが、これまでに決算を発表したＳ＆Ｐ５００企業の４分の３超が予想を上回る利益を計上している。
このような中、ＡＩ関連中心にＩＴ・ハイテク株が今年も市場全体を大きく上昇させたことを考えると、いまは利益を確定して勝ち組銘柄から一部資金を引き揚げ、割安セクターへのローテーションを考えるべき局面との指摘も出ている。
「現在の市場環境は非常にストレスのかかる局面にある。バリュエーションは過去１００年で２番目に高い水準にあり、市場に勢いはあるものの、割高感は否めない。現在の状況は１９９０年代後半のＩＴバブル期とよく似ている」と指摘。
米政府機関閉鎖は依然出口が見えない中、明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表予定。短期金融市場では来週と１２月の年内２回の利下げ実施を完全に織り込んでいるが、明日の結果次第では、その見方に変化が出るリスクもあり、雰囲気を抑制している。
テスラ＜TSLA＞が決算を受け下落。電気自動車（ＥＶ）の販売台数は過去最高を記録したものの、連邦政府の政策転換とコスト上昇が響いた。
ＩＢＭ＜IBM＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、成長の柱とされるレッドハット部門の売上が予想を下回ったことが嫌気されている模様。
コングロマリットのハネウェル＜HON＞が決算を受け上昇。分社化を控えた航空宇宙部門の好調が寄与した。
モデルナ＜MRNA＞が下落。先天性欠損の主な原因となるサイトメガロウイルス（ＣＭＶ）感染を防ぐワクチンの臨床試験で、主要評価項目を達成できなかったと発表した。
アメリカン航空＜AAL＞が決算を受け上昇。１株損益の赤字は予想ほど膨らまなかった。ガイダンスも公表し、第４四半期の１株利益の見通しが予想を上回ったほか、通期についても１株利益は完全に黒字に上方修正している。従来の予想レンジは赤字の可能性も見込んでいた。
サウスウエスト航空＜LUV＞が決算を受け下落。好調な内容ではあったものの、米政府機関閉鎖の影響で、政府関連事業の減収を見込んだほか、不透明感も示していた。
アルミのアルコア＜AA＞が決算を受け大幅高。アナリストは、会社のガイダンスと市況価格を踏まえて、自身の短期的な業績予想を上方修正したとも述べていた。