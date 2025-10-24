£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£·£µ¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö12:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:22¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46665.67¡Ê+75.26¡¡+0.16%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22916.32¡Ê+175.92¡¡+0.77%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49100¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+430¡¡+0.88%¡Ë
²¤½£³ô¼°23ÆüGMT16:22
±ÑFT100¡¡ 9578.57¡Ê+63.57¡¡+0.67%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24207.79¡Ê+56.66¡¡+0.23%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8225.78¡Ê+18.91¡¡+0.23%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.474¡Ê+0.029¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.995¡Ê+0.046¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.582¡Ê+0.052¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.304¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.583¡Ê+0.020¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.423¡Ê+0.006¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.086¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.123¡Ê+0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.663¡Ê+0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.82¡Ê+3.32¡¡+5.68%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4161.20¡Ê+95.80¡¡+2.36%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
110014.25¡Ê+2324.59¡¡+2.16%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1680Ëü9077±ß¡Ê+355174¡¡+2.16%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
