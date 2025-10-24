»Ë¾å½é¡ªÂç³Ø»ØÆ³¼Ô¤¬Ä¾ÀÜMLB´ÆÆÄ¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬È¯É½¡¡¥Æ¥Í¥·¡¼Âç¤Î¥Ó¥Æ¥í»á
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¥Æ¥Í¥·¡¼Âç¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ó¥Æ¥í»á¡Ê47¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Âç³Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£¥ß¥º¡¼¥êÂç¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Æ¥Í¥·¡¼Âç¤ò»Ø´ø¡£24Ç¯¤ËÁ´ÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¶¯¹ë¤Ë°é¤Æ¤¿¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢9·î¤Ë¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢25Ç¯´ÖÂç³Ø¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¸å¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£