残りクジに「縁」があった。創価大・立石正広内野手を巡って3球団が競合。前日に「縁」という言葉を7回も口にして運を天に任せた藤川監督は、広島・新井監督、日本ハム・新庄監督の後に、箱の中に手を入れた。

開封のアナウンス。藤川監督は手が滑って封筒を床に落とす。しかし、もう一つの「交渉権確定」と記された紙は落とさなかった。その表情にも余裕があった。拾い上げ、阪神にゆかりがある隣の2人の雰囲気を探った。誰も名乗りを上げない。その一瞬の間を挟み、日米通算245セーブを挙げた右手を上げた。球団が当たりクジを引くのは20年佐藤輝以来になった。

「新井監督と新庄監督とはもともと仲がいい。2人の表情を見て、クジを持ちすぎると失礼にあたりますから、もうやめておこうと思って出しました」

立石は意中の選手だった。就任直後に臨んだ昨年のドラフト会議では関大・金丸（中日）を指名して抽選で外し、伊原を指名した。「昨年の段階から今年は立石くんだとほとんど決めていた。そのために（投手優先で）金丸投手、ウチの伊原となった。本当に実現しました」。計画通り。活躍者が続く猛虎のドラフト戦略には、長期的視点に立った1本の太い筋が通っていることを感じさせた。

「今年のドラフトでは間違いなくNo・1のスイングスピード。スイング軌道も完璧。走力、ベースランニング、肩、野球技術の全てが素晴らしい」

二塁も三塁も外野も守れる右の大砲への賛辞は尽きない。「ウチの3、4、5番のドラ1トリオに割って入れるように切磋琢磨（せっさたくま）してほしい」と語り、森下、佐藤輝、大山と肩を並べる将来を思い描いた。「しばらく先の未来が明るくなった」とまで言い切った。

2位に強打の内野手、日大・谷端、3位に抜群の身体能力を誇る筑波大・岡城を指名した。野手が上位3人を占めたのは18年以来2度目になった。

あす25日から日本シリーズが始まる。立石には「タイガースに入ったつもりで見てもらいたい」とテーマを与え、自身は「胸を張って福岡へ行きます」と意気揚々。日本一へ、弾みがついた。 （倉世古 洋平）

《阪神経験者で3球団競合》

○…立石の1位指名で阪神（藤川監督）、広島（新井監督）、日本ハム（新庄監督）の3球団が競合。現役時代に阪神でプレー経験のある監督が率いるチーム同士が、ドラフト1位指名で競合したケースは、85年の吉田監督と中日・山内監督（清原和博→西武）、89年の中村監督とダイエー・田淵監督（野茂英雄→近鉄）、10年の真弓監督とオリックス・岡田監督（大石達也→西武）の各2球団以来15年ぶり4度目で、3球団は初めて。