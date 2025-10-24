ºå¿À°éÀ®1°Ì¡¦¿ÀµÜÎ½²ðÅê¼ê¡Ö»ØÌ¾¤Ë¥Û¥Ã¡×¡¡Áá´ü»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø°ÕÍß¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À°éÀ®1°Ì¤ÎÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡¦¿ÀµÜ¤Ï¡¢ºå¿À¤Î¶¯ÎÏ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Ù¤¯¡¢Áá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£±¦²£¼ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®150¥¥í¤ËÇ÷¤ëÄ¾µå¤È¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£