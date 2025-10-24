「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日、東京都内で開催され、阪神は3球団が競合した1位指名で創価大・立石正広内野手（21）の交渉権を獲得した。1メートル80、87キロの大型内野手で、広角に長打を打てる右の長距離砲。現在、猛虎でクリーンアップを形成する森下翔太外野手（25）、佐藤輝明内野手（26）、大山悠輔内野手（30）に弟子入りを志願し、将来的な「トリプルスリー（打率3割、30本塁打、30盗塁）」を目標に掲げた。

画面越しに藤川監督のガッツポーズを目にした瞬間、立石の頬が緩んだ。世代最強打者として今回のドラフトでは最多の3球団が競合。1位指名後のインタビューで指揮官は「うちの3、4、5番の中に割って入って」と熱いメッセージを送った。金の卵は、その言葉に即呼応した。

「見て分かるように勝負強い選手がそろっていますし、自分も右バッターで森下さんや大山さんのバッティングは魅力を感じる部分はある。これからそういう選手と会話する機会はあると思う。少しでも吸収できたら」

常勝軍団のクリーンアップを形成するドラ1トリオに早くも弟子入りを志願した。DeNAと対戦したCSファイナルSもテレビ観戦。16日の第2戦は延長10回無死一塁から森下がサヨナラ弾、続く17日の第3戦では初回1死一、二塁から佐藤輝がバックスクリーンへ先制3ランを放った。「興奮しました」。自身も甲子園には高川学園（山口）3年夏に出場し、バックスクリーンへ本塁打を打ち込んだ。その思い出の場所で豪快アーチを描く虎戦士の姿に熱狂していた。

「チャンスになると全部打ちそう。しかも、それを（プレッシャーとも）何とも思っていなく楽しそうにやっている（ところが尊敬している）」

特に森下とは縁がある。同じ右打者で大学No・1スラッガー。日本代表の4番を務め背格好も似ている。中大と創価大の硬式野球部は八王子にグラウンドがあり、2人は都内のトレーニング施設「Rebase（リベース）」に通い、既に顔を合わせたこともあった。「いろいろな話を聞きたい」と直接指導を待ち望んだ。

東京新大学リーグでは2年春に打撃3冠に輝き、今春も打率・400、5本塁打、16打点をマーク。広角に長打を打てるプロスペクトは将来的な目標に「全部の技術を欠けることなくレベルアップしたいと思っている。将来、打撃面でタイトル争いに絡んでいけるような選手になれたら」と球団初のトリプルスリーを近い将来の目標に掲げた。

「安定した成績を残されている。秘訣（ひけつ）を吸収したら自分も（なれる）可能性はある。目指して頑張りたい」

夢の生え抜きドラ1打線へ――。近い将来、猛虎の最強ドラ1カルテット誕生に期待が膨らむ。 （石崎 祥平）

《立石はどんな人》

☆生まれ＆サイズ＆投打

2003年（平15）11月1日生まれ、山口県防府市出身の21歳。1メートル80、87キロ。右投げ右打ち。

☆球歴

小1から野球を始め、高川学園中では高川学園リトルシニア所属。高川学園では1年春の中国大会からベンチ入り。3年夏の甲子園では1回戦の小松大谷戦で2ランなど、高校通算10本塁打。創価大では1年春からベンチ入り。3、4年で大学日本代表。

☆バレー一家

母・郁代さん（56）は大林素子氏や中田久美氏らと92年バルセロナ五輪出場。父・和広さん（57）も法大までプレーし、郁代さんが五輪に出場した当時の日本代表でアシスタントコーチを務めた。沙樹さん（29）、優華さん（27）の2人の姉も現在、国内リーグでプレー。

☆好きな選手

ドジャース・大谷翔平。

☆好きな歌手

あいみょん、TWICE。

《母はバルセロナ五輪出場》

○…92年バルセロナ五輪に出場した母・郁代さんの背中を追い、28年ロス五輪を見据える。21年東京五輪で追加競技種目として実施された野球は、24年パリ五輪の除外を経て、3年後に復活。尊敬するドジャース・大谷と“共闘”する可能性もゼロではなく「母と同じ土俵に上がれたら“マウント”を取れる。そこ（五輪）も目指しながら、できたらいい」と言葉に力を込めた。

《竹内球団副本部長は内野を明言》

○…内、外野の経験があるドラフト1位・立石のポジションについて、竹内孝行球団副本部長は「内野手で期待している」と明言した。二塁か三塁かについては「これからですね。首脳陣の評価もある」と語るにとどめた。支配下選手5人、育成選手2人を指名した今年のドラフトを振り返り「（人数は）予定通り。補強ポイントを含めていいドラフトができた」と総括した。