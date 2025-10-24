試合の熱気冷めやらぬまま、谷端に吉報が届いた。運命の日は東都大学野球2部の秋季リーグ、専大戦に「3番・二塁」で先発出場。第3試合だったこともあり、試合終了時には1位指名が終了していた。等々力球場の三塁側ブルペンに用意された“特設会場”で待つこと約20分。歓喜の時が訪れた。

「野球をする中で、目標にしていた舞台。そのスタートラインに立てることへの緊張感、ワクワク感がすぐに湧いてきました」

谷端には壮大な夢がある。「2000安打を目指したいです」。広角に打ち分ける打撃をウリに、3年時には春に打率・327、秋に打率・417をマークし、2季連続で首位打者を獲得した右のヒットメーカー。この日の試合でも3打数3安打1打点と早くも目標へ弾みをつけた。球団で2000安打を達成したのは鳥谷敬氏が最後。レジェンドに肩を並べるべく、プロでも持ち味を発揮する。

「目標は高いかもしれないけれど、阪神を代表する、日本を代表する選手になりたいので、頑張りたいです」 甲子園は憧れの場所だった。星稜高（石川）3年夏は野球部員にコロナ感染者が出たため、準々決勝を前に出場辞退。言葉にできない無念さを味わった。その聖地が、今度は本拠地になる。「本当にうれしい。そこでずっと長く野球ができるように」と息の長い選手を志した。

大学1年時には森下率いる中大と対戦経験があった。「自分が三塁で守っていて、本塁打を打たれて。迫力を凄く感じた。いろいろ聞いてみたい」。今や虎の主軸を担う男から吸収し、1年目から聖地で躍動する。 （松本 航亮）