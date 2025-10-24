大学生の指名が続いた藤川阪神。唯一、高校生で指名された早瀬は“才木2世”を目指す。同じ高卒投手という共通点だけでなく1メートル85、79キロの体格は才木の入団時（188センチ、79キロ）とも重なる。憧れの選手だけに「キャッチボールの質が違う。直球の切れとフォークで三振を取れるところが自分も目標にしているので、近づける投手になりたい」と熱く語った。

名前が広がったのは2年夏の甲子園大会。長身から繰りだす最速150キロの直球と多彩な変化球を武器に3回戦の岡山学芸館戦で1失点完投。準々決勝の大社戦では救援で6回無失点で4強入りに貢献した。今夏もエースとして再訪。初戦敗退に終わったが、3度甲子園の土を踏み「もう一回戻りたいと思っていた。マウンドも硬くて投げやすいです」と好印象を口にする。

何より子供の頃から虎色に染まって生きてきた。兵庫県丹波市生まれで自宅からは1時間近く離れているが、何度も通って声援を送った。鳥谷に福留…。レジェンドたちの姿を目に焼きつけた。「阪神ファンの熱さが一番好きです。そんなファンの中で投げられたらうれしいです」と目を輝かせる。

今秋にはU―18高校日本代表に選出され3試合に登板して準優勝に貢献した。日の丸への思いを改めて強くした。「プロの世界でも日本を代表する投手になりたい」と力強い。あす25日からソフトバンクとの日本シリーズも控える。「阪神は強いので凄く楽しみです」と頂上決戦に刺激をもらう。 （杉浦 友樹）