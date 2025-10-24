¥í¥·¥¢Àª¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¡ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¥Ñ¥é
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡IPC¤Ï9·î¤ËÎ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤òÁ´ÌÌ²ò½ü¡£¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥é»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¶¥µ»¤Î¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿¡£IPC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Î¶¥µ»¤ÎÅý³çÃÄÂÎ¤¬¡¢Î¾¹ñÀª¤Ï»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£IPC¤Î¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º²ñÄ¹¤Ï¡Ö³ÆÃÄÂÎ¤Î·èÄê¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë