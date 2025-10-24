ルイ・エラールの新コレクション2340シリーズで魅せる洗練ウォッチ

ルイ・エラールの新しい2340シリーズが2025年10月下旬に登場♡ ブランド初の一体型ブレスレットを採用し、チタン×ステンレスのハイブリッドケースで軽量かつ強靭に。ブルー・スレート・ミントの3色文字盤と56時間パワーリザーブのSW300-1ムーブメントを備え、価格は各759,000円（税込）。日常から特別なシーンまで、洗練されたスポーティシックなスタイルを楽しめます♪

ブランド初の一体型ブレスレット

2340シリーズは、ブラッシュ仕上げチタン製アウターリンクとポリッシュ仕上げステンレス製センターリンクの5リンク構造を採用。

バネ式ブレード付きバタフライクラスプで着脱もスムーズです♡ 長く愛用できる設計で、軽やかさと高級感を両立したルイ・エラールならではのデザインです。

こだわりのハイブリッドケースと新ムーブメント

軽量化のためチタン製ミドルケースを採用し、ラグやベゼル、ケースバックはステンレスで構造強化。ムーブメントはルイ・エラール初のSW300-1を搭載し、56時間パワーリザーブを実現しました。

日常からフォーマルまで対応する耐久性と精度を兼ね備え、ブルー・スレート・ミントの文字盤がそれぞれ個性を演出します。

ルイ・エラール2340で手元に上質な輝きを♡

ルイ・エラールの新コレクション2340は、価格759,000円（税込）でブルー・スレート・ミントの3色展開。

チタン×ステンレスの一体型ブレスレットや56時間パワーリザーブのSW300-1ムーブメントなど、細部までこだわった逸品です♡

洗練されたスポーティシックなデザインは、手元を格上げし、日常も特別な時間も彩ります♪