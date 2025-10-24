¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯10·î24Æü(¶â)¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡× ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡× ¡Ö¥Ê¥¹¤Î´ÊÃ±¥Þ¥ê¥Í¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ï²¼¤æ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¡¡¥Ê¥¹¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡ª¡¡»þÃ»¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼çºÚ¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó
¶ñºà¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò¤æ¤Ç¤ë¤Î¤ÇÄ¶´ÊÃ±¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§900Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¶Ì¥Í¥® 1¸Ä
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ (±ö¤æ¤Ç)6Ë¼ ¥Þ¥«¥í¥Ë 80~100g
µíÆý 400ml
¥Ð¥¿¡¼ 30g
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸3
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 40~50g
2. ¶Ì¥Í¥®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌÚ¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£
3. µíÆý¤È¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ»þ¡¹º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç10¡Á15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï9Ê¬¤æ¤Ç¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
5. ÂÑÇ®»®¤Ë(4)¤òÊ¬¤±Æþ¤ì¤Æ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤°á¤Ï¤Û¤ó¤Î¤êÌ£¤¬¤Ä¤¡¢¶Ì¥Í¥®¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§424Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¾®ÇþÊ´ ¾®¤µ¤¸2~3
¡ã°á¡ä
¾®ÇþÊ´ 2/3¥«¥Ã¥×
¿å 100ml
Íñ 1¸Ä
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¥Ñ¥óÊ´ (ºÙ)1~1.5¥«¥Ã¥×
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Å¬ÎÌ
¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ÆÌý¤ò¤¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ê¥¹¤Î´ÊÃ±¥Þ¥ê¥Í
¥Ê¥¹¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±²ÃÇ®¡ª¡¡¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§84Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
2. ¥Ê¥¹¤ÎÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò·Ú¤¯¹Ê¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤é¤á¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¡£Ì£¤¬ÆëÀ÷¤ó¤À¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
ºÌ¤ê¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
