¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Á¥­¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡× ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡× ¡Ö¥Ê¥¹¤Î´ÊÃ±¥Þ¥ê¥Í¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥Þ¥«¥í¥Ë¤Ï²¼¤æ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¡¡¥Ê¥¹¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡ª¡¡»þÃ»¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ç¤¹¡ª

¡Ú¼çºÚ¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Á¥­¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó
¶ñºà¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò¤æ¤Ç¤ë¤Î¤ÇÄ¶´ÊÃ±¡ª¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§900Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¤â¤âÆù  1Ëç
¶Ì¥Í¥®  1¸Ä
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼  (±ö¤æ¤Ç)6Ë¼ ¥Þ¥«¥í¥Ë  80~100g
µíÆý  400ml
¥Ð¥¿¡¼  30g
¾®ÇþÊ´  Âç¤µ¤¸3
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  ¾®¤µ¤¸1.5
±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º  40~50g

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

·Ü¤â¤âÆù¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤¹¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é·Ü¤â¤âÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤­¡¢Á´ÂÎ¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¶Ì¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£

2. ¶Ì¥Í¥®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌÚ¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£

3. µíÆý¤È¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ»þ¡¹º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç10¡Á15Ê¬¼Ñ¤ë¡£

¤³¤³¤Ç¤Ï9Ê¬¤æ¤Ç¤Î¥Þ¥«¥í¥Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò²Ã¤¨¤ÆÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£

5. ÂÑÇ®»®¤Ë(4)¤òÊ¬¤±Æþ¤ì¤Æ¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤°á¤Ï¤Û¤ó¤Î¤êÌ£¤¬¤Ä¤­¡¢¶Ì¥Í¥®¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§424Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¶Ì¥Í¥®  (¾®)1¸Ä
  ¾®ÇþÊ´  ¾®¤µ¤¸2~3
¡ã°á¡ä
  ¾®ÇþÊ´  2/3¥«¥Ã¥×
  ¿å  100ml
  Íñ  1¸Ä
  ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  ¾®¤µ¤¸1
¥Ñ¥óÊ´  (ºÙ)1~1.5¥«¥Ã¥×
ÍÈ¤²Ìý  Å¬ÎÌ ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¶Ì¥Í¥®¤Ï¾å²¼¤ò¾¯¤·ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤ÆÉý1cm¤Î²£ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÎØ¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¾®ÇþÊ´¤È¶¦¤ËÆþ¤ì¡¢¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£

¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¶Ì¥Í¥®¤Ï¡ã°á¡ä¤ËÄÌ¤·¡¢¥Ñ¥óÊ´¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£

2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ç¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ÆÌý¤ò¤­¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ê¥¹¤Î´ÊÃ±¥Þ¥ê¥Í
¥Ê¥¹¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±²ÃÇ®¡ª¡¡¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡ª

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§84Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Ê¥¹  2~3ËÜ ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°  Å¬ÎÌ ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê  (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ê¥¹¤Ï¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Èé¤ò½Ä¤¸¤Þ¤Ë¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤¯¡£½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ü¤µ1cm¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¿å¤ËÊü¤Ä¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ê¥¹¤Ï¿åµ¤¤ò¤­¤Ã¤Æ¤Ì¤ì¤¿¤Þ¤ÞÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

2. ¥Ê¥¹¤ÎÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò·Ú¤¯¹Ê¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤é¤á¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¡£Ì£¤¬ÆëÀ÷¤ó¤À¤é´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

ºÌ¤ê¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£