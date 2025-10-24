·Ù´±Ë½¹Ôµ¿¤¤37ºÐÎ¦¼«Ââ°÷ÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç
¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¶üÏ©½ð¤Ï23Æü¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¿¦Ì³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¶üÏ©Ä®¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¶üÏ©ÃóÆÖÃÏ¶ÐÌ³¤ÎÎ¦¼«Ââ°÷ºîËÜÇî¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢23Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤´¤í¡¢¶üÏ©»Ô¾¼ÏÂÃæ±û4ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç20Âå¤Î·Ù»¡´±¤Î±¦¸ª¤ò²¡¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö·Ù»¡´±¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ²¡¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡´±¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢Ëü°ú¤ò¤·¤¿¿Í¤¬º£Æü¤âËü°ú¤ò¤·¤ÆÅ¹¤«¤é½Ð¤¿¡×¤È·ÙÈ÷°÷¤«¤é110ÈÖ¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£