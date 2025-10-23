25-26シーズンのリーグ戦では開幕から負けなし。無傷の7連勝を記録しているブンデスリーガのバイエルン。CLの舞台でも好調は変わらず、こちらもここまで全勝している。



そんなバイエルンをけん引するのが、2024年加入のFWマイケル・オリーセだ。



クリスタル・パレスからやってきたアタッカーで、右サイドが本職のレフティ。得点力があり、今季は12試合に出場して6ゴール6アシストを記録している。





好調なオリーセに対し、リヴァプールら複数クラブが関心を寄せている。リヴァプールは右WGのモハメド・サラーが絶不調となっており、オリーセだけでなくボーンマスのアントワーヌ・セメンヨにも関心を寄せている。『talkSPORT』ではバイエルンのスポーツディレクターであるマックス・エーベル氏が他クラブからの関心が報じられているオリーセとの契約内容に言及した。「(オリーセとの)契約は2029年まで。契約解除条項は存在せず、彼は世界最高の選手の1人になる道を歩んでいる」以前から契約解除条項の存在が噂されていたが、バイエルンのSDがリリース条項がないことを明言した。『transfermarkt』が独自に定める市場価値は1億3000万ユーロ(約226億円)。オリーセの獲得を目指す他クラブはこの金額が指標となるだろう。