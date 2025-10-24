米プロバスケットボールＮＢＡ・トレイルブレーザーズのチャウンシー・ビラップス監督と、ヒートのテリー・ロジエが２３日、違法賭博行為に関与した疑いで逮捕された。ＥＳＰＮなど米メディアが報じた。１１州にまたがり３０人以上が逮捕される大規模な事案だとされ、開幕直後のＮＢＡに激震が走った。

ＥＳＰＮの報道によると、ロジエは２３日朝、違法スポーツ賭博に関与した疑いでフロリダ州オーランドのホテルで逮捕された。前日２２日の開幕戦・マジック戦はコーチの判断で欠場していた。起訴状によるとロジエらはＮＢＡの選手、コーチらが知ることができる個人情報を他者に提供し、報酬や賭博で得た利益の一部を受け取っていたとされる。同様の容疑で、キャバリアーズ元選手、アシスタントコーチのデーモン・ジョンズ氏も逮捕された。

発覚の発端は重要情報の漏えい、八百長への加担などが判明した元ラプターズのジョンテイ・ポーターが、昨年４月にＮＢＡを永久追放されたこと。ロジエに関しては２３年に一度、ロジエを対象とする賭けの数字変動が疑わしかったことから、ブックメーカーが警告を発して賭けを停止。ＮＢＡも調査はしたがリーグ規定違反は認められなかったとされていた。

ビラップス監督はロジエとは別件で、マフィアが関与する“闇ポーカーゲーム”に関わった疑いで、オレゴン州で逮捕された。ビラップスは元米国代表でオールスターには５度出場し、２００４年にピストンズでＮＢＡ優勝も経験している名選手だった。