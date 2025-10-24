春雨の戻し不要、フライパンで10分蒸すだけ！『牛肉と彩り野菜のチャプチェ風』

肌寒い日が増え、蒸しもののほかほか蒸気がうれしい季節になりましたね。そこでおすすめなのが、フライパンひとつでできちゃう、お手軽な蒸し料理です。

今回ご紹介するのは『牛肉と彩り野菜のチャプチェ風』。材料を準備したら、あとはフライパンで火にかけて蒸し上がるのを待つだけ！ 春雨も戻さずに蒸しちゃうという、とにかく簡単＆時短な一品です。家族みんなが大好きな甘辛味で、リピート間違いなしですよー♪

『牛肉と彩り野菜のチャプチェ風』のレシピ

材料（2人分）

牛こま切れ肉……120g

赤パプリカ……1/2個（約100g）

生しいたけ……3個（約50g）

万能ねぎ……1/4束（約25g）

緑豆春雨……50g



〈A〉

にんにくのすりおろし……小さじ1/4

砂糖……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ1

ごま油……小さじ1



〈B〉

水……1/2カップ

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

ボールに牛肉を入れ、〈A〉を加えてもみ込む。赤パプリカはへたと種を取り、幅5mmの斜め切りにする。しいたけは石づきを切り、幅5mmに切る。万能ねぎは長さ5cmに切る。春雨はさっと洗い、キッチンばさみで長さを半分に切る。〈B〉は混ぜる。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンに、春雨、パプリカ、しいたけを順に広げ入れる。牛肉を汁ごと広げ入れ、〈B〉を回しかける。

春雨はもどさず、さっと洗って入れればOK。具材のいちばん下に入れれば汁けをしっかり吸って柔らかくなります。

水に鶏ガラスープの素をプラスすることで、牛肉と野菜のうまみがアップ！

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、10分蒸す。ふたを取って万能ねぎを加え、全体を混ぜる。

煮汁をたっぷり吸った春雨がたまらないおいしさ。今夜のメインおかずに、ぜひ作ってみてくださいね！

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）