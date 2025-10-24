£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö11:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46627.50¡Ê+37.09¡¡+0.08%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22892.75¡Ê+152.35¡¡+0.67%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡48990¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+320¡¡+0.65%¡Ë
²¤½£³ô¼°23ÆüGMT15:10
±ÑFT100¡¡ 9580.45¡Ê+65.45¡¡+0.69%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24202.20¡Ê+51.07¡¡+0.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8231.25¡Ê+24.38¡¡+0.30%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.465¡Ê+0.021¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.988¡Ê+0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.573¡Ê+0.042¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.305¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.580¡Ê+0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.414¡Ê-0.003¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.080¡Ê+0.018¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.123¡Ê+0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.663¡Ê+0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.29¡Ê+2.79¡¡+4.77%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4165.70¡Ê+100.30¡¡+2.47%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
110002.19¡Ê+2312.53¡¡+2.15%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1678Ëü7434±ß¡Ê+352915¡¡+2.15%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46627.50¡Ê+37.09¡¡+0.08%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22892.75¡Ê+152.35¡¡+0.67%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡48990¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+320¡¡+0.65%¡Ë
²¤½£³ô¼°23ÆüGMT15:10
±ÑFT100¡¡ 9580.45¡Ê+65.45¡¡+0.69%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24202.20¡Ê+51.07¡¡+0.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8231.25¡Ê+24.38¡¡+0.30%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.465¡Ê+0.021¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.988¡Ê+0.038¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.573¡Ê+0.042¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.305¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.580¡Ê+0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.414¡Ê-0.003¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.080¡Ê+0.018¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.123¡Ê+0.010¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.663¡Ê+0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.29¡Ê+2.79¡¡+4.77%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4165.70¡Ê+100.30¡¡+2.47%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
110002.19¡Ê+2312.53¡¡+2.15%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1678Ëü7434±ß¡Ê+352915¡¡+2.15%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì