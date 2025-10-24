ユーロドル、１．１６ドル台前半 来週はＥＣＢも理事会＝ＮＹ為替
きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って買いがやや優勢となり、１．１６ドル台前半で推移している。ただ、全体的には動意薄の展開に変化はなく、次の展開待ちとなっている。一方、ユーロ円は買戻しが続いており、１７７円台に戻している。
来週は各国中銀が政策委員会を開催するが、ＥＣＢ理事会も予定されている。エコノミストは「ＥＣＢがこれ以上利下げを行う根拠は現時点でほとんどない」と述べている。「インフレがＥＣＢの目標水準付近で安定しつつあることを踏まえると、中銀預金金利は２．００％で当面据え置かれる可能性が高い」と指摘。
また、ＥＣＢは今後もデータ依存の政策運営を維持し、柔軟性を強調しつつ、あらゆる選択肢を開いた姿勢を保つと見ている。次回のＥＣＢ理事会は１０月３０日に予定されている。
EUR/USD 1.1609 EUR/JPY 177.29 EUR/GBP 0.8720
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
来週は各国中銀が政策委員会を開催するが、ＥＣＢ理事会も予定されている。エコノミストは「ＥＣＢがこれ以上利下げを行う根拠は現時点でほとんどない」と述べている。「インフレがＥＣＢの目標水準付近で安定しつつあることを踏まえると、中銀預金金利は２．００％で当面据え置かれる可能性が高い」と指摘。
また、ＥＣＢは今後もデータ依存の政策運営を維持し、柔軟性を強調しつつ、あらゆる選択肢を開いた姿勢を保つと見ている。次回のＥＣＢ理事会は１０月３０日に予定されている。
EUR/USD 1.1609 EUR/JPY 177.29 EUR/GBP 0.8720
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美