¡¡¡Ú¥Î¥Ó¥µ¥É¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¶¦Æ±¡ÛºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥¥íµé²¦¼Ô¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬23Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Î¥Ó¥µ¥É¤Ç¤ÎU23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ±57¥¥íµé¤Ç½éÀï¤Î2²óÀï¤«¤é3»î¹ç¤òÀ©¤·¡¢24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Á´¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤Ç¡¢2017Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï144¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤ÎÆ£ÇÈ¤Ï28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò57¥¥íµé¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤¬³¬µéÊÑ¹¹¤·¤ÆºÇ½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡£
¡¡ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë60¥¥íµé¤Î¸ÞÌ£ÆúÅÐ¡Ê°é±ÑÂç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥óÁª¼ê¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò72¥¥íµé¤ÎµÈÉð¤Þ¤Ò¤í¡ÊÄ¹ºê¸©¶¨²ñ¡Ë¤Ï3°Ì¡£