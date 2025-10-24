1Çñ200Ëü±ß¤â ÊÆ¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¡ÈºÇ¾å°Ì¡É¥Û¥Æ¥ë½é¸ø³«¡¡¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡ÖÅìµþ¤Î¹ñºÝ¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¡×
Åìµþ¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ç³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤Ç2025Ç¯½©¤Ë³«¶È¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖJW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×¤¬¡¢23Æü¤Ë½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¡Èº¬ÉÕ¤¡É¡È°é¤Þ¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ëºÇ¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÇºÇ¤â¹¤¤ºÇ¾åµé¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï1Çñ200Ëü±ß¤«¤é¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÁµ¤ÎÀ¤³¦¤ä³ùÁÒÄ¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿Â¤¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
µû²ð¤äÌîºÚ¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Ê¤É¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£
1ÇñÌó15Ëü±ß¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµÒ¼¼¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ¿´¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤ÇÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¯¥é¡¼¥¯Áí»ÙÇÛ¿Í¡§
Ê¿Æü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÉÊÀî¤Ë¶á¤¯¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Î¿¿¾å¤Ë¤¢¤ê±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤â¶á¤¤¡£Åìµþ¤òË¬¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏºÇ¹â¤ÎÎ©ÃÏ¤À¡£
Åìµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¸ý¤Ç¤Î³«¶È¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Î³è¶·¤òÂª¤¨¡¢¹âÎØ¤Ç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â´Þ¤á2025Ç¯Ãæ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç22¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£