¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¡Ì´¤Î¼Öºî¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÈ¯ÌÀ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ 2025¡×³«ºÅ
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ 2025¡×¤¬¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç10·î30Æü¡Á11·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬ºÇ¹âµé¼Ö¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤òÆÈÎ©¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥ë¥È¥è¥¿¤ò5¥Ö¥é¥ó¥É¤ËºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯½©¡¢Ì´¤Î¼Ö¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£
À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤È¤Ï²¿¤«¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¼Öºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¥º¼¹¹ÔÌò°÷¤ËÄéÎé¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ç÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£