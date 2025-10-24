¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤ÎÈñÍÑÇ±½Ð¡Ä¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×°ú¤¾å¤²Äó¸À¤Ø¡¡¸½ºß¤ÏÆüËÜ¿Í´Þ¤á1¿Í1000±ß¡¡¼«Ì±ÅÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤ÎÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄó¸À¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Î²á¾ê¤Ê½¸Ãæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºâ¸»¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ë¶ÛµÞÄó¸À¤Î¸¶°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢À¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á½Ð¹ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë1¿Í1000±ß¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯Ëö¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç°ú¤¾å¤²Éý¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£