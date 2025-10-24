甲田まひるが、2ndアルバム『sweetest, me』を本日デジタルリリースした。

今作は全10曲がすべて新曲で構成された、彼女の新たな音楽的ステージを示す意欲作となっており、HIPHOPのグルーヴを軸にダンスエレクトロの躍動感を掛け合わせた、エネルギッシュで洗練された1枚に仕上がっているという。

◆ ◆ ◆

◾️甲田まひる コメント

「sweetest, me」というタイトルは全ての曲を作り終わってから思いつきました。自分の中にたくさんの自分がいて時に困ることもあるけど、そのままそれが音楽に表れているのだなと制作を通して感じて、吹っ切れた気がしました。そんなありのままな自分を受け入れることがとても素敵なことだとみんなにも伝えたいです。でもそんなことも考えずに踊り狂える作品でもあるので、それぞれ自由な聴き方をしてくれたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

また、アルバムリリースにあわせてYouTubeでは全曲オフィシャルオーディオも公開。サウンド、アートワーク、ビジュアルが一体となった“今”の甲田まひるを体感できる作品となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。