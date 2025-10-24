【ジャカルタ＝工藤圭太】体操の世界選手権は第５日の２３日、ジャカルタで女子個人総合の決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表で予選８位通過の岸里奈（戸田市スポーツセンター）が４種目合計５３・２３２点で６位に入った。

大きなミスを出すことなく試合を進め、最後の跳馬でも着地を決めた。２０１６年リオデジャネイロ、２１年東京両五輪代表で予選２位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、段違い平行棒で手放し技落下の失敗があり、５３・１３２点の７位だった。２１年大会を制した「個人資格の中立選手（ＡＩＮ）」アンゲリナ・メルニコワが、２度目の金メダルを獲得した。

メダル届かず「すごく悔しい」

「一番いい演技ができたわけではないが、丁寧な体操ができたのは良かった」。上気した岸の顔に悔しさと満足感が同居していた。

段違い平行棒、平均台は大きなミスなく乗り切り、第３種目は得意のゆか。勢いよく繰り出したＨ難度の大技「シリバス」は、着地ではじかれるように動いた。その後のターンも、うまくさばき切れなかった。ただし、最終種目の跳馬はきっちり着地を決めてみせた。

パリ五輪は個人総合１１位。世界の壁の高さを知り、地道な練習に黙々と取り組んできた。「ミスが減ってきた」という手応えもあった。だからこそ、メダルに届かなかった事実が「そこはすごく悔しい」のだ。

「私は、まだまだこれから。道筋としては、いい積み重ねになった」と岸。３年後のロサンゼルス五輪へ挑む前に、まずは２５日、種目別決勝のゆかで表彰台を目指す。（工藤圭太）

杉原「メダル（獲得）が目の前にあって、届かなかったのは悔しい気持ちでいっぱいだが、最後まで粘り強く演技できた」