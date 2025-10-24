ハセガワ、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15C イーグル “ガルム1”」本日出荷開始！
【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-15C イーグル “ガルム1”】 10月24日 出荷開始 価格：5,170円
【デカール（マーキング）】
ACE COMBAT TM 7:SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15C イーグル “ガルム1”」を10月24日に出荷開始する。価格は5,170円。
本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」よりCGパッケージのガルム隊1番機を1/72スケールでキット化したもの。部隊エンブレムのアクリルスタンドが付属する限定版で、エースコンバット30周年ロゴ仕様のパッケージとなっている。
機体パーツカラーはグレーで、展示用スタンドが付属する。
ウスティオ空軍 第6航空師団 第66飛行隊 サイファー搭乗機 「ガルム1」
※発売日は流通により前後する場合があります。