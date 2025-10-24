◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

東農大北海道の神宮僚介投手（２２＝桐生第一）が阪神から育成ドラフト１位指名を受けた。計６球種を操る最速１４８キロのサイド右腕は「支えられてここまでこられた」と真っ先に感謝を口にした。

群馬出身。より厳しい環境で腕を磨くべく、高校卒業後に北海道網走へやってきた。４年間で夢への扉を開き「地元の仲間、高校の指導者の方もすごく応援してくださっていた。とりあえず、恩返しできたのかな」と安どの表情を浮かべた。

野球人生の岐路に立たされたのは昨年７月。右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた時だった。「手術するか、他の治療法で進めていくか悩んだ時に、今後野球を続けていく中で手術をしたほうが野球人生がのびると考えて。復帰にあたって支えてくださった方々のおかげで今がある。感謝が１番」と何度も頭を下げた。

大学ラストイヤーの今秋、復活を果たした苦労人。過酷なリハビリを乗り越える上で支えになったのが父・肇さん、母・香代子さんの存在だった。離れて暮らす今も仲良しの神宮家。「毎日頻繁に（連絡を）取り合って、週に１回ぐらい電話もして。近況報告をしています」。運命の日を迎える前、両親からは「頑張ってこい。祈ってるから」とエールをもらっていた。

「そう言ってもらって、気持ちが少し楽になりました」。大好物は今も、母特製の手料理だという。２２歳は「から揚げが１番好きです」と頬を緩め「３年生になって、うまく行きかけていたところでけがをして長期離脱して。復帰してここまで来られたことが本当に４年間を振り返ってよかったなと。まずは育成から支配下に向けて、球団から必要とされるサイドスローに、ここぞという場面で任せていただける投手になりたい」と更なる恩返しを誓った。

◇神宮 僚介（じんぐう・りょうすけ）２００３年５月２７日、群馬県生まれ。２２歳。桐生第一（群馬）では背番号１。東農大北海道では３年春に道六Ｌで最優秀投手賞。同年７月に右肘を手術。４年秋にエースとして復帰。最速１４８キロ。遠投１０５メートル。５０メートル走６秒１。球種はツーシーム、スライダー、カットボール、フォーク。右投右打。家族は両親と姉。