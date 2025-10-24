モデルとしても人気の“エリマリ姉妹”ことErika＆百瀬まりなが、ランジェリーブランド【DRW（ドロー）】と初コラボ♡10月23日（木）19時より、女性の美しさを引き立てる新作ランジェリー2型が発売されます。デザイン性だけでなく、しっかりバストを支える機能性も魅力。かわいさも色気も欲張れる、大人の女性にぴったりな仕上がりです。

エリマリ姉妹が贈る“欲張り”なランジェリー

SNS総フォロワー数200万人超え、ハーフの美貌と息の合ったセンスで人気を集めるエリマリ姉妹。

姉Erikaがプロデュースする「エレガントブルーム育乳脇高ブラジャー&ショーツ3点セット」と、妹・百瀬まりなが手掛ける「スウィートエレガンス育乳脇高ブラジャー&ショーツ3点セット」が登場。

それぞれ個性が光るデザインながら、どちらも美しい谷間とボディラインを叶える機能性が魅力です。

【エリマリ姉妹×DRW】美しさも可愛さも叶える最旬コラボランジェリー登場♡

ディテールに宿る美しさと自信♡2つのコレクション

【Erikaプロデュース】エレガントブルーム育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツ】【3点セット】

ブラックのマカロニコードがセクシーさを引き立てる「エレガントブルーム」シリーズ。厚めのモールドカップが自然なボリュームを演出し、盛りたい日にも最適。

カラーは、リッチグリーンで価格は\3,850（税込）。

【百瀬まりなプロデュース】スウィートエレガンス育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツ【3点セット】

レース×リボンがフェミニンな「スウィートエレガンス」シリーズ。ペールミントの色合いが大人かわいい印象をプラス。

カラーはペールミントで価格は\3,850（税込）。

どちらもA～Fカップまで対応し、アンダー65～75のサイズ展開。Tバックとフルバックの両方が楽しめる贅沢なセットです。

“なりたい私”を叶える、エリマリ姉妹の世界へ

美しさ、かわいさ、そして自信。そのすべてを叶えるランジェリーが、DRWから誕生しました。エリマリ姉妹が生み出したデザインは、女性が自分をもっと好きになれるような“魔法”のような一着。

身に着けるたびに気分が上がる新作ランジェリーを、この秋のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。