◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

阪神は育成ドラフト１位で、東農大北海道の神宮僚介投手（２２＝桐生第一）を指名した。計６球種を操る最速１４８キロのサイド右腕で、同大学からの指名は２２年の伊藤茉央投手（中日）以来３年ぶり。北海道網走市内のキャンパスで会見し「今はホッとしている気持ちが１番大きいです。育成でも支配下でもどちらでも自分の中ではもう、とにかく行けるだけで大きいことだと。育成１位という形で阪神さんに取っていただいてすごく感謝しています」と胸をなで下ろした。

１７８センチ、８１キロ。大学２年時から本格的に横手投げに転向した。３年春に北海道六大学リーグで最優秀投手賞を獲得するなど頭角を現したが、同年６月の試合中に右肘を痛め、その後に内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。復活を果たしたのは今秋。今月１３日の明治神宮大会・北海道地区代表決定戦では札幌大を相手に先発で７回１１奪三振１失点と好投し、チームを２年ぶりの明治神宮大会出場へと導いた。

巨人、日本ハムのスカウトも熱視線を注ぐ中、今年のセ・リーグ王者から先に指名を受けた。チームの第一印象については「投手層がすごく厚く、尊敬する選手ばかり」と口にし「制球力が求められると思うので、村上投手とお話をさせていただきたいです」と先を思い描いた。藤川球児監督については「真っすぐが魅力的、という印象が大きくて。監督の下で野球ができるという環境をすごくありがたく思っています」と目を輝かせた。

同大野球部の三垣勝巳監督は大阪出身でＰＬ学園ＯＢ。教え子がタイガースから指名され「かかった瞬間はすぐ神宮と目を合わせて『よっしゃ、よかったな』と。個人的にも大阪出身なもんですから、阪神タイガースにいつかは選手が行ってもらえるようになればいいなと思っていたところに、こういうご縁をいただきました。パイオニアになってもらいたい。けがを経て、たどり着いて、非常に苦労もしている。（手術など）けがの功名と言いますか、そこで非常に彼も強くなったし、練習に取り組む姿勢、投げられない分、どう過ごしていけばいいのか、と強く分かったと思う」と喜んでいた。

◆神宮 僚介（じんぐう・りょうすけ）２００３年５月２７日、群馬県生まれ。２２歳。桐生第一（群馬）では背番号１。東農大北海道では３年春に道六Ｌで最優秀投手賞。同年７月に右肘を手術。４年秋にエースとして復帰。最速１４８キロ。遠投１０５メートル。５０メートル走６秒１。球種はツーシーム、スライダー、カットボール、フォーク。右投右打。家族は両親と姉。