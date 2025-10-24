【拡大画像へ】

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、ファンギルドの作品を対象としたキャンペーンを開催する。開催期間は10月24日0時から10月27日23時59分まで。

本キャンペーンでは、「余命宣告からはじまる婚約者様との最期の一年」、「大人の夏休み～セフレだった同級生と、むせ返る暑さで貪る三日間」、「惚れ薬を飲んだスパダリがヤバすぎます！」など、ファンギルドの対象作品40冊までに使える30％OFFクーポンが配布される。

また、「『変なバイト見つけた』」時給××万円の理由がヤバすぎる」などが1巻以上無料で読めるキャンペーンも行なわれる。

□一般作品のキャンペーンページ

□TL作品のキャンペーンページ

□BL作品のキャンペーンページ

コミックシーモア「余命宣告からはじまる婚約者様との最期の一年」のページ

コミックシーモア「大人の夏休み～セフレだった同級生と、むせ返る暑さで貪る三日間」のページ

コミックシーモア「惚れ薬を飲んだスパダリがヤバすぎます！」のページ