コミックシーモアにてファンギルドの対象作品40冊30％OFFクーポン＆無料キャンペーンが開催！
【「【ファンギルド】対象作品40冊30％OFFクーポン＆無料」キャンペーン】 開催期間：10月24日0時～10月27日23時59分
□一般作品のキャンペーンページ
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、ファンギルドの作品を対象としたキャンペーンを開催する。開催期間は10月24日0時から10月27日23時59分まで。
本キャンペーンでは、「余命宣告からはじまる婚約者様との最期の一年」、「大人の夏休み～セフレだった同級生と、むせ返る暑さで貪る三日間」、「惚れ薬を飲んだスパダリがヤバすぎます！」など、ファンギルドの対象作品40冊までに使える30％OFFクーポンが配布される。
また、「『変なバイト見つけた』」時給××万円の理由がヤバすぎる」などが1巻以上無料で読めるキャンペーンも行なわれる。
