『日向坂46・松田好花のANNX』初の番組イベント開催決定！「夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！」
日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜 24時～）初の番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』が、12月8日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されることが決定。
イベントビジュアルも公開され、チケットの最速先行となる「オフィシャル1次先行」および「日向坂46ファンクラブ先行」がスタートした。
■イベントビジュアルも公開
2021年10月に放送がスタートした『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』以来、『オールナイトニッポン0（ZERO）』 『オールナイトニッポンX（クロス）』と、4年間にわたってニッポン放送でパーソナリティを務めてきた松田。そんな松田の念願叶っての「ラジオ愛」に溢れたイベントになること間違いなしだ。
本イベントのチケット最速先行となる「オフィシャル1次先行（抽選）」および「日向坂46ファンクラブ先行（抽選）」の受付は11月3日23時59分まで。その他、イベント詳細はイベント公式ホームページで。
■松田好花 コメント
夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！
番組を聴き、応援して下さる皆さんのおかげです！ありがとうございます！
ぜひパシフィコノカの目撃者になりに来てください！やっほっす～！
■イベント情報
『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』
12/08（月）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
出演者：松田好花（日向坂46）
■関連リンク
『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』OFFICIAL SITE
https://event.1242.com/events/konoka_annx/
日向坂46
https://www.hinatazaka46.com