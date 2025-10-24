『日向坂46・松田好花のANNX』初の番組イベント開催決定！「夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜 24時～）初の番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』が、12月8日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されることが決定。

イベントビジュアルも公開され、チケットの最速先行となる「オフィシャル1次先行」および「日向坂46ファンクラブ先行」がスタートした。

2021年10月に放送がスタートした『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』以来、『オールナイトニッポン0（ZERO）』 『オールナイトニッポンX（クロス）』と、4年間にわたってニッポン放送でパーソナリティを務めてきた松田。そんな松田の念願叶っての「ラジオ愛」に溢れたイベントになること間違いなしだ。

本イベントのチケット最速先行となる「オフィシャル1次先行（抽選）」および「日向坂46ファンクラブ先行（抽選）」の受付は11月3日23時59分まで。その他、イベント詳細はイベント公式ホームページで。

■松田好花 コメント

夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！

番組を聴き、応援して下さる皆さんのおかげです！ありがとうございます！

ぜひパシフィコノカの目撃者になりに来てください！やっほっす～！

■イベント情報

『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』

12/08（月）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演者：松田好花（日向坂46）

