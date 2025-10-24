米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」アナログ盤発売決定！「KICK BACK」リミックス音源も配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、10月24日に全米公開。これにあわせて本作の主題歌である米津玄師「IRIS OUT」と、エンディングテーマに起用されている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」を収録したアナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」が、2026年2月27日にリリースされることが決定した。

本作は輸入盤となり、10月24日16時より各CDショップにて予約がスタートする。

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』全米公開にあたり発売決定

アナログ盤には、「IRIS OUT」「JANE DOE」に加え、TVアニメ『チェンソーマン』のオープニングテーマ「KICK BACK」と、そのリミックス音源も収録。

リミックスを手掛けたのは、スコットランド・グラスゴー出身のDJ/ビートメイカー/プロデューサーとして活躍するHudson Mohawkeと、「ものすごく楽しくなる音楽」をテーマに国内外でのコラボレーションから広告音楽まで独自の活動を行う音楽プロデューサーのTomggg。

こちらのリミックス音源は、10月24日0時から配信開始となった。要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1991」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます

