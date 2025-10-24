日向坂46松田好花「ANNX」初の番組イベント開催決定 パシフィコ横浜国立大ホールにて
【モデルプレス＝2025/10/24】日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜24時〜）より、初の番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！in パシフィコ横浜』の開催が決定。12月8日にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われる。
【写真】松田好花、笑顔弾けるイベントビジュアル
2021年10月に放送がスタートした『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』以来、『オールナイトニッポン0（ZERO）』『オールナイトニッポンX（クロス）』と、4年間に渡ってニッポン放送でパーソナリティを務めてきた松田。そんな松田の念願叶っての「ラジオ愛」に溢れたイベントとなる。
イベント開催にあたり、松田は「夢にみたラジオイベントの開催が叶いとても嬉しいです！番組を聴き、応援して下さる皆さんのおかげです！ありがとうございます！ぜひパシフィコノカの目撃者になりに来てください！やっほっす〜！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
タイトル：ニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！in パシフィコ横浜」
開催日時：2025年12月8日（月）開場17時30分／開演18時30分
開催場所：パシフィコ横浜国立大ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1―1―1）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松田好花、笑顔弾けるイベントビジュアル
◆松田好花、冠ラジオ初の番組イベント開催決定
2021年10月に放送がスタートした『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』以来、『オールナイトニッポン0（ZERO）』『オールナイトニッポンX（クロス）』と、4年間に渡ってニッポン放送でパーソナリティを務めてきた松田。そんな松田の念願叶っての「ラジオ愛」に溢れたイベントとなる。
◆イベント概要
タイトル：ニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！in パシフィコ横浜」
開催日時：2025年12月8日（月）開場17時30分／開演18時30分
開催場所：パシフィコ横浜国立大ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1―1―1）
【Not Sponsored 記事】