米津玄師「IRIS OUT／JANE DOE」アナログ盤が来年リリース決定 「KICK BACK」リミックスも配信開始
米津玄師の最新シングル「IRIS OUT／JANE DOE」がアナログ盤として2026年2月27日にリリースされることが決定した。これに先駆けて、テレビアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」のリミックス2曲が配信スタートとなった。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV
今回のアナログ盤には、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」、宇多田ヒカルとの共作で同作のエンディングテーマでもある「JANE DOE」を収録。さらに、テレビアニメ『チェンソーマン』のオープニング曲「KICK BACK」本編および新たに制作された3種のリミックス音源も収められた、全6曲の豪華仕様となっている。予約は24日午後4時から開始される。
配信リリースされたリミックス2曲は、スコットランド出身のプロデューサーHudson Mohawkeによるものと、国内外で広告音楽なども手がけるTomgggによるもの。ともにジャンルを超えた独自の音楽性で「KICK BACK」に新たな表情を与えている。
■アナログ盤「IRIS OUT／JANE DOE」詳細
発売日：2026年2月27日（金）
予約開始：2025年10月24日（金）午後4：00〜
価格：4700円
※輸入盤のため、価格や発売日は変動の可能性あり
【収録曲】
Side-A
01 IRIS OUT
02 JANE DOE
03 KICK BACK
Side-B
04 KICK BACK (Frost Children Remix)
05 KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)
06 KICK BACK (Tomggg Remix)
