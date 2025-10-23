サッカー日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは23日、欧州リーグ（EL）1次リーグ第3節の本拠パナシナイコス（ギリシャ）戦の試合開始時間が再度変更となったことを発表。悪天候の影響による“直前”での変更に現地サポーターから不満の声が上がった。

試合は当初、現地時間午後18時45分に予定されていたが悪天候が予想されたため前日になって午後16時30分に繰り上げ。だが、キックオフ2時間ほど前になって急きょ開始時間が午後21時（日本時間24日早朝4時）に変更になったと発表。すでにスタジアムに来場してしまったサポーターもいたためネットから「これって絶対に冗談でしょ」「ひどい混乱だ」「あと何時間待ったらいいんだ」「6時間もビールを飲んでいたら完全に泥酔してしまう」といった声が上がった。

フェイエノールト専門サイト「FR12.NL」では変更理由について暴風雨が当初の予測よりも早くオランダを通過することになりフェイエノールト、UEFA（欧州サッカー連盟）、ロッテルダム市、警察、治安部隊の間で協議が行われたが、関係者全員がデ・カイプ（本拠スタジアムの愛称）での夜間試合を希望したためと報道。

さらに同メディアは現地サポーターから「僕らはどうしたらいいか分からなかった。安全第一なのは理解しているが、どこかの時点でもっと明確な情報があってしかるべきだったのでは?」「天候が変われば時間が変更になるのは理解できるが、もっと早く発表すべきだった」といった不満の声があることを伝えた。

また一方でネット上からは「試合できるなら最高じゃないか」「まだまだ好きなだけビールを飲める」「みんなもっと慎重に行動すべきだったのでは?」といった声もあった。