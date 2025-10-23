プロ野球ドラフト会議が23日、都内のホテルで行われ、関西独立リーグ・兵庫の山崎照英（しょうえい）内野手（22）を阪神が育成2位指名した。

「選ばれた時は本当に自分が…と思った。正直まだ実感はないんですけど、今は嬉しさでいっぱいです」

50メートル走、5秒8を誇る俊足で、今年は関西独立リーグ47試合で51盗塁をマークし、2年連続で盗塁王を獲得。初々しくはにかみながらも、メラメラと闘志を燃やした相手は、2年目の今季はウエスタン・リーグで盗塁王（33盗塁）に輝いた阪神・福島圭音（けいん）だ。

「ライバルっていうか…。先輩なんでいいところも吸収しつつ、追い抜けるような選手になりたいです」。

TBSで定期特番で放送されていた「スポーツマンNo.1決定戦」では、俳優のケイン・コスギと照英が熱戦を繰り広げていた。猛虎でも、照英VSケインの熱いバトルが幕をあける。「甲子園でプレーしてみたいので、早く一軍に行って活躍したい。絶対に盗塁王を獲るって気持ちです」。鍛え上げた足を武器に、育成から下克上ロードを駆け抜ける。

◇山崎 照英（やまさき・しょうえい）2002（平成14）年12月1日生まれ、長崎・佐世保市出身の22歳。兄の影響で小2からソフトボールを始める。崎辺中では軟式野球部に所属し、背番号6。九州文化学園高では1年秋に初めてベンチ入り。憧れの選手はソフトバンク・周東佑京。名前の由来は「元気に明るく」。好きな食べ物は、母の手作りカレー。1メートル74、67キロ。右投げ左打ち。