東京ばな奈×ミッキー&フレンズ♡2025クリスマス限定ショコラサンド登場

毎年大人気の「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、2025年版『ミッキー&フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場！♡ 今年はキラキラ輝くクリスマスデザイン缶と、ファン待望のイヤープレートセットが登場します。かわいさも美味しさもたっぷり詰まった限定コレクションで、ホリデーシーズンをもっとハッピーに楽しんで♪

東京ばな奈×ミッキー&フレンズのXmas限定デザイン

2025年版『ミッキー&フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、飾りつけを楽しむ「ミッキー&フレンズ」を描いた限定缶で登場。

エンボス加工で立体感のあるデザインは、見ているだけで心ときめく仕上がりに♡ 中身を食べ終えた後も小物入れやインテリアとして楽しめるのが魅力です。

スペシャル缶とおそろいのデザインのイヤープレートには、“2025”のロゴ入り。コレクターにも見逃せない限定アイテムです。

大阪・阪神梅田に新ブランドSALTRAがオープン♡塩スイーツ登場

ミルキーショコラがはみ出す贅沢な美味しさ♪

シャリッと香ばしいラングドシャクッキーに、東京ばな奈特製の“バナナミルクシェイク味のショコラ”をたっぷりサンド。

クリスマス帽をかぶったミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーが描かれた可愛らしいデザインもポイントです。

ひと口かじれば、濃厚でミルキーな甘さが口いっぱいに広がる幸せスイーツ♡ プレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

販売情報＆商品ラインアップ

ミッキー&フレンズ＜クリスマス＞/ショコラサンド「見ぃつけたっ」



26枚入 価格：3,672円／26枚入イヤープレートセット 価格：5,500円／イヤープレート単品 価格：2,000円

発売日：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

取扱店舗：JR東京駅店／東京ばな奈s／羽田空港内 東京食賓館ほか

通販：10月30日（木）10:00～「パクとモグ」公式ショップ、楽天市場店、Yahoo!店で先行受付。

※なくなり次第終了です。

今年だけの特別デザインで、心ときめくクリスマスを♡

かわいさも上品さも兼ね備えた東京ばな奈×ミッキー&フレンズのクリスマス限定コレクション。

華やかなデザイン缶やイヤープレートは、ホリデー気分をぐっと盛り上げてくれます。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。

笑顔と甘い幸せに包まれる特別なクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか♪