¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÅÄÃæ½ÙÊ¼¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡Ö£Æ£²µÙ¤ß¤Î»þ¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÆÁ»³¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¹Àï¡×¤Ï£²£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ½ÙÊ¼¡Ê£²£³¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï£³¡¢£´¹æÄú¤Î£´ÆüÌÜ£²Áö¤ò£³¡¢£²Ãå¤È¤Þ¤È¤á¡¢Í½Áª¤ò£±£´°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤ÏÂ¤Îº¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ï²ó¤Ã¤¿¸å¤ÎÆó¤ÎÂ¤«¤éÄ¾Àþ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÁ°È¾¤Ï¥È¥ë¥¯¡¢¤«¤«¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¸åÈ¾¤Ï¥Þ¥¤²á¤®¡×¤È½®Â¤ÏÄ´À°ÅÓ¾å¡£¥Ú¥éÄ´À°¤È¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤Ç¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¤Ç¿³ºº´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£µ£±¡Ê£²£³Æü¸½ºß¡Ë¤ÇÍèÇ¯£±·î¤«¤é£Á£±½é¾º³Ê¤¬ÍÎÏ¡££²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Ï£¶¡¦£²£¹¤Ç£Á£±·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÁö²ó¿ôÉÔÂ¤Ç£Á£²¡££²£°£²£µÇ¯Á°´ü¤Î£µ¡¦£°£°¤«¤é£±Ç¯´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö£Æ£²µÙ¤ß¤Î»þ¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥¿¡¼¥ó¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£º£¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤¬²ÝÂê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Àû²óÎÏ¤Ï¾å°Ì¿Ø¤È¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢µ¡ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤ì¤Ð½àÍ¥¤Ç¤âÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¡£