¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡ÛÃæµþÂç³Ø¡¡½©»³½Ó¡¢¹âÌÚ²÷Âç¡¢ÂçÌðÎ°Úð¤Î£³Áª¼ê¤¬»ØÌ¾¼õ¤±¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæµþÂç³Ø¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡áÃæµþÂç¡Ë¤¬À¾Éð¤«¤é£³°Ì»ØÌ¾¡¢¹âÌÚ²÷ÂçÅê¼ê¡Ê£²£±¡áÃæµþÂç¡Ë¤Ï¹Åç¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¡¢ÂçÌðÎ°ÚðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°éÀ®£³°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì£³Áª¼ê¤¬£Î£Ð£Â¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀ¾Éð¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢¶¯ÂÇ¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂÇÀþ¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½©»³¤¬°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢¹âÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¿¹²¼Åê¼ê¡£ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¹¶¤áÊý¤äÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ´¤ì¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¾Ð´é¡£°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÂçÌð¤â¡Ö¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæµþÂç³Ø¤Ç£³¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤Ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤³¤ì¤â¡ÖÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÌî¼ê¤â¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤äÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬»É·ã¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÌð¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¹âÌÚ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÃ¯¤âºÇ½é¤«¤éµ»½Ñ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÚâøÂöËá¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¸ß¤¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤êËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¡Ö¡Ê½©»³¤Ë¤Ï¡Ë¹ÈÇòÀï£³ÂÇÀÊ¤Ç£²°ÂÂÇ¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¹âÌÚ¡Ë¡Ö½©»³¤¬À¾Éð¤Ë£³°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç½©»³¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÌð¡Ë¤È£Î£Ð£Â¤Ç¤ÎÂÐ·è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£