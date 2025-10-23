社会風刺集団で知られる「ザ・ニュースペーパー」の高市サナエ首相（浜田太一）、偽トランプ大統領（松下アキラ）のツーショットが２３日までに実現した。２人は現実より早く、極秘で勝手に“日米首脳会談”を行い、個性の強いやり取りを展開した。

本物の高市早苗首相も仕事が早いが、こちらの動きも早い。偽トランプ大統領はいつの間に来日したのか、開口一番「たとえ総理にならなかったとしても、タカイチには、とにかく会うつもりだった」とサナエ首相とがっちり握手。「小泉シンジローにも少し会いたかった。どんな英語を話すのか興味があったからね」。

サナエ首相は偽トランプ大統領から「鹿せんべいっておいしいの？」と聞かれ、「食べたことがないから分からないわ」と変化球のないまじめな返答。「もしも、鹿をいじめる外国人いたら、米軍を派遣しようか？」などとシュールなやり取りを展開した。サナエ首相は「人と同じく鹿も守りたい。次は奈良でお会いして鹿にも会ってほしい。晩餐会はジビエで」と返した。

持ちネタとして高市を演じてきた浜田はこのほど青のスーツを購入。「一番大きなサイズの１５号。ネットで３万円で買った。無事に総理になってスーツが無駄にならなくてよかった」とホッとした様子。ステージ登場時の音楽にはアニメ「宇宙戦艦ヤマト」のメロディーを希望。「曲調が勇ましく、キーフレーズの“大和”も含まれている。今後、笑顔教室にも通いたい」とこだわりを見せる。

長年トランプを担当してきた松下は「風刺として笑ってもらうことが大事。あまり情報量を増やしてマニアックになると伝わりにくく、反応も芳しくない。石破さんの時はトランプさんと距離があったので、舞台でもあえて共演しなかったが、首相が代わってどんどん増えると思う」。ニュースペーパー公演ではこれから頻繁に“日米首脳会談”が見られそうだ。