【しまむらのボトムス】がとにかく優秀！「シルエット鬼綺麗」「お値段衝撃」だって！

【しまむら】で「何買おう？」と迷っているなら、「シルエット鬼綺麗」「お値段にも衝撃」とインフルエンサーが絶賛している「ボトムス」が狙い目。穿くだけでスタイルアップを狙えるジーンズや、最旬コーデを楽しめるレオパ柄スカートなど。毎日のお出かけに活躍しそうな、優秀ボトムスが勢揃い。

スタイルアップ効果が狙えるフレアジーンズ

【しまむら】「SD＊TNKCポケフレア69」\2,420（税込）

「デニムがとんでもなく良すぎて」「思っている以上にシルエット鬼綺麗になる」と@__saxxyaxxさんが大絶賛しているのは、ワイドフレアシルエットがトレンド感のあるジーンズ。本格的なデニムの風合いも感じられそうで、穿くだけでこなれ感のあるスタイルを楽しめそうです。

楽ちんおしゃれを楽しめる秋っぽパンツ

【しまむら】「ツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

あたたかみのある起毛ツイル素材が、秋コーデにぴったりのパンツ。「とにかく着心地がよくて、ウエスト総ゴムでポケット付きは最高」と@_rico.coco__gukさんがコメントしているように、楽ちんおしゃれを楽しめそう。縦のラインを強調するウェーブストライプで、脚長効果も期待できます。

実用性も備わった優秀ベロアスカート

【しまむら】「ベロアナロースカート」\1,089（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材が高見えしそうなスカート。落ち着いたくすみピンク色が、大人可愛い雰囲気も演出してくれそうです。体のラインを拾いにくいのにスッキリ穿けそうなナローシルエットで、体型カバーとスタイルアップを両立できそう。@aiii__13kさんが「両サイドポケット付いてるのさらに驚き」とコメントしているように、実用性も備わった優秀アイテムは、デイリーコーデにヘビロテの予感。

最旬スタイルを楽しめるレオパ柄スカート

【しまむら】「ヒョウガラJQナロースカート」\1,089（税込）

@aiii__13kさんが「ブラウン地にブラウンのレオパ柄が可愛すぎる」「お値段にも衝撃！」と驚愕しているのは、こちらのスカート。一点投入するだけで、トレンド感たっぷりの着こなしになりそう。似合うか心配な個性派アイテムも、プチプラでGETできるなら挑戦しやすそう。ストンと落ちるIラインシルエットで細見えも狙えます。

