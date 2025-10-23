蜷川実花が撮り下ろすファンタジースプリングス！東京ディズニーリゾート「イマジニング・ザ・マジック」グッズ（第一弾）
東京ディズニーリゾートにて、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」のグッズが登場します！
2025年11月27日(木)より発売される第一弾は、写真家の蜷川実花さんがファンタジースプリングスのまだ知られざる魅力を撮り下ろした色鮮やかな作品がグッズにデザインされています☆
東京ディズニーリゾート「イマジニング・ザ・マジック」グッズ（第一弾）
発売日：2025年11月27日(木)
販売店舗：東京ディズニーランド「ギャグファクトリー/ファイブ・アンド・ダイム」、東京ディズニーシー「エンポーリオ」
東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法にあふれる瞬間をとらえてきた「イマジニング・ザ・マジック」
2025年の今年は、写真家の蜷川実花さんがファンタジースプリングスのまだ知られざる魅力を撮り下ろした色鮮やかな作品をグッズにデザイン！
ファンタジースプリングス内で撮影されたディズニーの仲間たちの作品や、色鮮やかで心が満たされる作品の魅力をそのままに活かしたグッズ第一弾が登場します。
カンバッジセット
価格：1,200円
蜷川実花さんが撮り下ろした色鮮やかな作品がデザインされたカンバッジセット。
ファンタジースプリングスで撮影された「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートや、『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」のアートなどがデザインされた3種類がセットになっています！
ブランケット
価格：6,000円
蜷川実花さんが撮り下ろした色鮮やかな作品が、大判のブランケットになりました。
ファンタジースプリングスで撮影されたアートがコラージュされており、羽織ったり、ひざに掛けたりするほか、お部屋のインテリアとして飾っても素敵なグッズです！
スマートフォンアクセサリー
価格：2,700円
蜷川実花さんの作品がデザインされたストラップと、
クリアなスマホケースに挟めるシートがセットになったスマートフォンアクセサリー。
色鮮やかなアートをいつでも持ち歩けます☆
クリアホルダー&ポストカード
価格：1,100円
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートがデザインされたクリアホルダーと、ポストカードのセットです。
ピンク色を基調としたコラージュデザインがおしゃれ！
写真集
価格：5,800円
蜷川実花さんが撮り下ろした色鮮やかな作品が収録された写真集。
表紙には、ファンタジースプリングスで撮影された「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされています。
心が満たされる作品の魅力を、じっくりと堪能できる一冊です。
クリアホルダーが付属しています。
ポストカードセット (ラプンツェル)
価格：600円
『塔の上のラプンツェル』のアートがデザインされたポストカードセットです。
「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がランタンを見上げるロマンチックなシーンが切り取られています。
塔の窓から外を眺める「ラプンツェル」がデザインされたアートも素敵です☆
ポストカードセット (ピーター・パン)
価格：600円
『ピーター・パン』のアートがデザインされたポストカードセット。
海賊船の上で「ピーターパン」と「ウェンディ」が、「フック船長」や「スミー」と対峙する躍動感あふれるデザインです！
「ピーターパン」と「ウェンディ」が空を飛んでいるようなデザインもセットになっています。
ポストカードセット (ティンカーベル)
価格：600円
『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカーベル」のポストカードセット。
花々の中で微笑む姿がとってもキュート！
大きな葉っぱから顔をのぞかせる、おちゃめな表情の「ティンカーベル」のアートも楽しめます。
ポストカードセット (アナと雪の女王)
価格：600円
『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」がデザインされたポストカードセットです。
氷の城で微笑む「エルサ」の美しいアートが印象的。
色鮮やかな花々に囲まれた「アナ」と「エルサ」のアートもセットになっています。
トートバッグ
価格：5,500円
蜷川実花さんが撮り下ろした作品が全面にデザインされたトートバッグ。
色鮮やかなアートがファッションのアクセントになります！
レジャーシート
価格：1,150円
蜷川実花さんの作品がコラージュされたレジャーシート。
コンパクトに持ち運べる
ケースがセットになっています。
蜷川実花さんが写し出す「ファンタジースプリングス」の幻想的で色彩豊かな世界観。
心が満たされるアート作品を、毎日使えるグッズで楽しめるのが魅力です☆
第一弾のほか、第二弾ではクッションやルームフレグランスなどがラインナップに加わる予定です。
東京ディズニーリゾート「イマジニング・ザ・マジック」グッズ第一弾の紹介でした。
※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※画像はすべて、イメージです
