中国共産党第20期4中全会、北京で開催 2025年10月23日 23時15分 新華社通信 会議で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳） 【新華社北京10月23日】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が20〜23日、北京で開かれた。中央政治局が主宰し、習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記が重要演説を行った。北京で開かれた４中全会の様子。（北京＝新華社記者／丁海濤）議長団席に座る習近平、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏。 （北京＝新華社記者／申宏）議長団席に座る習近平、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）各氏。（北京＝新華社記者／申宏）北京で開かれた４中全会の様子。（北京＝新華社記者／李響）北京で開かれた４中全会の様子。（北京＝新華社記者／李響）