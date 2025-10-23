ギレルモ・デル・トロが手掛けるNetflix映画『フランケンシュタイン』が11月７日(金)の配信開始に先駆け、10月24日(金)より劇場公開。本作の予告編と、デル・トロのコメントが到着した。

これまで幾度となく映像化されてきたメアリー・シェリーの名作ゴシック小説を再映画化した本作。禁断の実験を行った天才科学者ヴィクター・フランケンシュタインと、彼が生んだ“怪物”とが辿る運命が描かれる。デル・トロはコメントのなかで、この物語への愛を語りながら観客へメッセージをおくっている。

「この映画は、7歳でジェームズ・ホエールの『フランケンシュタイン』を初めて観たときから始まった旅を締めくくるものです。ボリス・カーロフの瞳を見て、衝撃が走るように感じ取りました――ゴシックホラーは私にとって教会のような存在で、彼は私の救世主だと。決定的な瞬間でした」

「メアリー・シェリーの傑作は、私の魂の中で燃えたぎっている数多くの問いに満ち溢れています。その問いは存在論的で繊細、残酷で破滅的ですが、若者の心だけで燃え上がり、大人や社会だけが答えられると感じるものです。私にとって、自分が渇望する秘密を握っているのはモンスターたちだけなのです。みなさんの夢の世界にもモンスターたちが現れて、私にそうしてくれたように慰めを与えてくれることを願っています。なぜなら、私たちはみんな、迷子になった怪物だからです」

そんなデル・トロが描き出した世界観を少しだけ覗き見られる予告編がこちら。

動画が表示されない方はこちら



Netflix 映画『フランケンシュタイン』

一部劇場にて10月24日(金)より公開／11月７日(金)より世界独占配信