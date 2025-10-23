THREEのホリデーコレクション2025で光と輝きを纏う冬メイク♡

冬の夜空に輝く星と街のネオンのように、THREEのホリデーコレクション2025は、光と多彩なパールで彩られた特別なラインナップ♡ アイ&フェイスパレット8,250円（税込）、ジェリーティントリップ4,290円（税込）、ネイルラッカー2,420円（税込）など、目元・唇・指先まで統一感ある冬の輝きを叶えます。冬のパーティーシーンにもぴったりな限定アイテムです♪

星とネオンを重ねたアイ＆フェイスパレット

THREE ホリデーコレクション パレット 2025

「THREE ホリデーコレクション パレット 2025」（限定1種 8,250円税込）は、4種のアイカラーと光を調整するフェイスパウダーをセット。

モーヴピンクやヌーディモーヴ、ウォームオレンジ、インテンストープなどの偏光パール入りカラーで多層レイヤードもにごらず、美しい光のドレープを描きます。

下段のブライトニングパウダーは血色感や透明感を添え、冬の輝きをまとう仕上がりに。

唇・頬・指先までホリデー限定カラー

THREE グリタリングジェリーリップ

THREE シマリング グロー デュオ R

THREE ネイルラッカー

THREE グリタリングジェリーリップ（限定3色 各4,290円税込）は、クリアなジェリーに多彩なパールを封入し、濡れツヤと血色感を両立。

THREE シマリング グロー デュオ R（限定1種 4,950円税込）は、ハイライトとブラッシュで透明感のある印象に。

THREE ネイルラッカー（限定3色 各2,420円税込）は偏光パールで1度塗りでもシックな輝き、重ね塗りでラディアンスな指先に仕上がります♡

THREEホリデーコレクションで特別な冬を♡

